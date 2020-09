Vondrousova kan stunt van vorig jaar niet herhalen

OVERZICHT Stevo steeds bijtijds bij de les, AVC’87 haalt alles uit de kast

27 september VLISSINGEN - De volleyballers van Stevo (promotieklasse B) en AVC’87 (eerste klasse C) boekten voor de tweede week op rij de volle winst. Stevo stuurde Volley Meerkerk’95 met lege handen naar huis: 4-0. AVC’87 won opnieuw van de tweede Zeeuwse tegenstander in de eerste klasse. Nadat vorige week Ardito was verslagen, werd in Tholen met 4-0 van Mytilus gewonnen.