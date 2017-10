Voetballers staan stil bij slachtoffers bosbranden Portugal en Spanje

Het is dit jaar extreem droog in Portugal. Het vuur kreeg de laatste dagen vrij spel door hoge temperaturen en de harde wind van orkaan Ophelia. In juni vielen er ook al 64 doden bij bosbranden in Pedrógão Grande, waar blikseminslag en extreme droogte de aanleiding was voor hevige branden. De bosbranden van dit jaar in Portugal behoren tot de drie dodelijkste bosbranden in Europa sinds 1945.