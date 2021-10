Voetbal Kort | Pittige Belgische topper met twee rode kaarten eindigt onbeslist

De ATB Wintercom­pe­ti­tie is helemaal terug, met Van de Klundert als winnaar: ‘Was weer een succes’

23 oktober WEMELDINGE – Na een tussenjaar wegens corona is de TMZ ATB Wintercompetitie eindelijk terug van weggeweest. Pim van de Klundert won bij de Amateurs A nipt de hoofdwedstrijd in Wemeldinge, door Joey de Decker te kloppen in een sprint-à-deux. Voormalig profrenner Marco Minnaard finishte als derde. ,,De kop is er af en het was weer zoals vanouds een succes”, meende wedstrijdvoorzitter Leo Bakker.