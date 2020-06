Vlucht naar Monaco brengt Djokovic nog verder in het nauw

Novak Djokovic is al de meest besproken tennisser van het moment, maar de Serviër vertrok ook nog eens meteen na de positieve test van Grigor Dimitrov (zondagavond) uit Kroatië om via Servië naar Monaco te reizen. Op die manier ontliep hij een verplichte coronatest die alle deelnemers van de Adria Tour in Kroatië moesten ondergaan. Zijn vader wijst naar Dimitrov als de grote schuldige.

Als er één topsporter beschadigd uit de coronaperiode komt, is het Djokovic wel. Als gezicht van het flink besmeurde oefentoernooi in de Balkan ligt hij momenteel zwaar onder vuur en nu komen er ook nog eens details naar boven hoe de nummer één van de wereld aan zijn verantwoordelijkheid dacht te ontkomen. Want toen na de positieve test van de Bulgaar Grigor Dimitrov op zondag alle deelnemende spelers en hun stafleden gelijk een test moesten afnemen in het Kroatische Zadar, keerde Djokovic terug naar Belgrado om zich daar te laten testen om daarna terug te keren naar zijn woonplaats Monaco.

Quote Monaco heeft drie weken lang niet één besmetting geregi­streerd. Op 21 juni is daar een einde aan gekomen.

The Australian noemt het een ‘stiekeme verdwijningstruc’, in The Guardian spreken ze van ‘een surrealistische saga’. Hun tennisspecialist Tumaini Carayol: ,,Eén van de allerbeste tennissers ooit die collega’s uitnodigt en hen dan onderwerpt aan onveilige omstandigheden. En wanneer dat naar buiten komt en iedereen zich nerveus moet laten testen op een onredelijk tijdstip ergens op een parkeerplaats, is de organisator zelf in geen wegen of sporen meer te bekennen. Wie weet hoeveel mensen hij nog besmet heeft tijdens die terugreis. Monaco heeft drie weken lang niet één besmetting geregistreerd. Op 21 juni is daar een einde aan gekomen.”

Vader Djokovic: ‘Dimitrov is de grote schuldige’

Vader Djokovic wijst in de Servische en Kroatische media ondertussen met beschuldigende vinger richting Dimitrov, de Bulgaar die zowel in Belgrado als Zadar aanwezig was. Ondanks dat hij zich niet goed voelde, speelde hij toch tegen Coric. Na zijn positieve test maandag werd het toernooi meteen afgelast. ,,Dimitrov heeft met zijn gedrag grote schade berokkend aan Servië en Kroatië en aan onze familie in het bijzonder”, aldus Srdjan Djokovic. ,,Want waarom is dit gebeurd? Omdat hij het virus waarschijnlijk ergens opgelopen heeft en zich hier niet heeft laten testen. Wel ergens anders, wie weet waar... Dat vind ik niet kunnen.”

Volledig scherm Novak naast zijn vader Srdjan Djokovic. © Getty Images

Vader Djokovic, die vorige week ook nog uithaalde richting Federer, vreest niet voor fysieke gevolgen voor zijn zoon, wel voor mentale. ,,Niemand wordt hier beter van, ook Novak niet. Natuurlijk raakt hem dit, maar wat kan hij doen? Het is wat het is. Novak moet nu vooral proberen zichzelf te beschermen, om hier nog sterker uit te komen.”

