Vlissingen niet opgewassen tegen Meerssen

Luiten eindigt in top tien in Rabat

18:27 Joost Luiten heeft het golftoernooi om de Trophée Hassan II in Marokko afgesloten op de gedeelde negende plek. De 32-jarige Rotterdammer kon op de laatste dag niet verder klimmen in het klassement. Hij ging rond in 72 slagen (par). Met een totaalscore van 284 slagen (-4) gaf Luiten vier slagen toe op de Franse winnaar Alexander Levy.