Vivienne/Vivianne: nog tien opmerkelijke spelfouten in de sport

Tim van Dijke maakt saaie koers wat levendiger

7:00 KOEWACHT - In barre weersomstandigheden begonnen de renners in Koewacht aan de klassieker van 172,3 kilometer. De regen kwam zo nu en dan met bakken uit de hemel kwam, maar de wind had weinig vat op de wedstrijd. ,,Dat zorgde voor een saai koersverloop”, vertelde Tim van Dijke na afloop in alle eerlijkheid. ,,Ik ben wel wat meer spanning gewend van het mountainbiken. De twee continentale ploegen, Metec en Vlasman, hielden de koers echter constant in bedwang.”