Virtueel tennis: geinig, maar oh zo krakkemikkig

PORTRET Organisa­tor Sofyan Azzagari: ‘Ik gun echt iedereen alles; dat krijg je dan ook vaak terug’

25 april Iedereen kent hem als een energieke kerel, bij wie mensen zich snel op hun gemak voelen. Maar na het uitbreken van de coronacrisis was zelfs bij Sofyan Azzagari de energie even ver te zoeken. ,,Ik heb een week in mijn joggingpak op de bank gelegen”, bekent de 29-jarige organisator. De afgelopen jaren had hij vaker moeilijke fases. ,,Ik zat tegen een burn-out en later een depressie aan. En door het voetbal heb ik eigenlijk heel veel verdriet gehad.”