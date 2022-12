Vincent van der Voort vroeg opponent te stoppen met amicaal gedrag: ‘Anders moet je hem een gooi geven’

Met samenvattingToegezongen en geknuffeld worden door je tegenstander. Het was Vincent van der Voort nog nooit overkomen, maar donderdagavond wel. The Dutch Destroyer won in de tweede ronde van het WK darts met 3-0 van Cameron Menzies, de amicale Schot die een beetje té klef werd.

,,Een mafklapper die soms briljante dingen doet”, zo omschreef Van der Voort vooraf zijn Schotse opponent. Menzies, tevens partner van Fallon Sherrock, vergat donderdagavond echter het briljante gedeelte. Maf deed hij zeker. Zo poseerde hij na zijn walk on met een toegeworpen kerstmuts, waarna hij tijdens de partij vrolijk meezong met de aanmoedigingen voor Van der Voort.

,,Hij is een bijzonder figuur”, zei de Nederlander na afloop met gevoel voor understatement. ,,Hij is echt een aardige gast, want hij is gewoon zoals hij is, maar hij beseft niet hoe irritant hij kan zijn. Ik moest me echt een paar keer inhouden. Dat ik moest zeggen: nu moet je stoppen. Hij praat tegen je voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, tijdens de pauzes... Bij het ingooien zei ik al tegen hem: nu stoppen, want ik moet zo tegen je gooien. Ik ben drie keer naar de wc gegaan terwijl ik niet hoefde.”

Volledig scherm Vincent van der Voort © PDC

Van der Voort bleek onverstoorbaar en liet zich niet afleiden. Hij jaagde zowel de eerste set (met een gemiddelde van 104.86) als de tweede er in een noodvaart doorheen, waarna hij Menzies gedesillusioneerd op het podium achterliet. ,,Ik was echt goed op het begin en dat zeg ik niet vaak over mezelf”, zei Van der Voort, die niet mee had gekregen wat Menzies in de pauze na de tweede set deed. Terwijl de Nederlander van het podium ging, bleef Menzies met zijn handen voor zijn ogen staan alsof hij elk moment in huilen kon uitbarsten.

Quote Op een gegeven moment zei ik wel: nu stoppen. Anders moet je hem daar op het podium een gooi geven, dat wil je ook niet Vincent van der Voort

Menzies leek geen moment in een zege te geloven en de 47-jarige darter uit Purmerend won uiteindelijk eenvoudig met 3-0. Erg druk leek Menzies zich daar niet om te maken. Hij gaf Van der Voort een dikke knuffel en liet hem niet meer los. ,,Ik gaf hem een hand, maar hij wilde per se een knuffel. Dat vind ik superongemakkelijk. Niemand komt in die zone bij mij. Als je wint laat je iets meer toe, maar op een gegeven moment zei ik wel: nu stoppen. Anders moet je hem daar op het podium een gooi geven, dat wil je ook niet.”

Luke Humphries, nummer vijf van de wereld

In de derde ronde speelt Van der Voort tegen Humphries. Cool Hand Luke won in de partij voor Van der Voort moeizaam met 3-2 van Florian Hempel. ,,Er is niemand op deze planeet met meer talent dan hij. Het is een kwestie van tijd voordat hij een grote titel wint”, zo gaf Van der Voort de complimenten aan zijn volgende opponent. ,,Maar”, zo voegde de Nederlander toe. ,,Hij is ook kwetsbaar en niet altijd constant. Hopelijk kan ik profiteren van zijn fouten en hem mentaal eronder krijgen, dan heb je een kans.”

Volledig scherm Vincent van der Voort © PDC

Uitslagen avondsessie

Tweede ronde (best of five sets)

Gary Anderson - Madars Razma 3-1

James Wade - Jim Williams 2-3

Luke Humphries - Florian Hempel 3-2

Vincent van der Voort - Cameron Menzies 3-0

WK darts

Bekijk hier het volledige speelschema en alle uitslagen van het WK darts in Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.

Bekijk hieronder het interview met Vincent van der Voort:

