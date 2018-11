Vincent de Vries: ‘Ricksen vocht voor zijn leven na blunder in ziekenhuis’

Ricksen, die in Spanje woont, werd 6 oktober opgenomen in een ziekenhuis in de buurt van Glasgow na plotselinge pijn in zijn borst. De Vries: ,,We waren in Schotland voor een meet & greet bij zijn oude club Glasgow Rangers toen hij in elkaar klapte. Fernando ging ineens hard achteruit, artsen gaven hem bijna op. Het was de eerste dat ik nerveus naar het ziekenhuis ging‘’. Ricksen zat De Vries, die vijf jaar geleden diens biografie Vechtlust schreef, echter grijnzend aan te kijken. ,,Hij knapte snel een beetje op. Hij is echt een vechter.”