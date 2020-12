'Vijfde Grand Slam-toernooi’ wordt naar later in het jaar verschoven

Mountainbi­ken is rode draad in het leven van Zoë Mulder

7:30 HEINKENSZAND - Bijna reed Zoë Mulder dit jaar een wereldkampioenschap. De mountainbikester uit Heinkenszand stond ingeschreven voor de mondiale titelstrijd van de discipline ‘eliminator’ in Leuven. ,,Maar ik was verkouden geworden. Dan kun je in deze tijd maar beter niet gaan.” Maar in 2021 is er een nieuwe kans. Dan mag ze naar het WK voor militairen...