‘Vijfde Grand Slam-toernooi’ geannuleerd vanwege coronavirus

Nieuwe motor geeft Nancy van de Ven vleugels

8 maart VALKENSWAARD - Nancy Van de Ven heeft zich afgelopen weekeinde gerevancheerd voor haar slechte beurt in Engeland. Daar, tijdens de eerste Grand Prix, maakte de Vlissingse motorcrossster een week eerder veel fouten en werd ze slecht vierde overall. ,,Ik heb mijn lesje wel geleerd”, gaf ze aan. ,,Ik was daar veel te onrustig. Hier bleef ik vooral in de eerste manche kalm.”