Vijf tennisters al zeker van WTA Finals

Hoek is verdediger Klap een tijdje kwijt

1 oktober WEMELDINGE - Jelle Klap kan de komende tijd niet in actie komen voor Hoek. De verdediger van de derdedivisionist viel zaterdag in het thuisduel met Quick Boys (3-3) al na elf minuten geblesseerd uit. Onderzoek in het ziekenhuis in Goes heeft uitgewezen dat Klap zijn enkelband heeft ingescheurd. Voor her herstel staat naar verwachting twee tot drie maanden.