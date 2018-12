Vijf steden over voor organisatie ATP Finals

Van Schilt enige Nederlan­der met 4 Deserts Grand Slam

13 december WESTDORPE - Natuurlijk, hardlopen op Antarctica is een ‘once in a lifetime’-ervaring. Bart van Schilt heeft dus ,,absoluut geen spijt” dat hij aan een wedstrijd van 250 kilometer over het poolijs heeft meegedaan. Maar hij keerde wel lichtelijk teleurgesteld huiswaarts. ,,Van de vijf woestijnraces waaraan ik dit jaar heb meegedaan, was dit duidelijk de minste.”