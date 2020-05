Viervoudig grandslamkampioen Ashley Cooper (83) overleden

Cooper was in 1957 de beste op de Australian Open, het toernooi dat toen nog het Australisch kampioenschap werd genoemd. Een jaar later won hij het toernooi opnieuw en Cooper zegevierde in 1958 ook op Wimbledon en de US Open (toen nog het Amerikaans kampioenschap). Steeds won Cooper in de finale van een landgenoot. Het was de periode waarin de Australiërs het mannentennis domineerden. Cooper werd in 1991 opgenomen in de Hall of Fame van het tennis.