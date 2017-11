Vertrouwen bij NAC: 'Natuurlijk kunnen wij van Ajax winnen'

Karol Mets (24) is vol vertrouwen voor komend weekend. ,,Of wij zaterdag van Ajax kunnen winnen?”, herhaalt de Letse verdediger van NAC Breda de vraag. ,,Waarom niet? Natuurlijk kan dat. Wij zijn de underdog en hebben niks te verliezen.”

Met Estland is hij niet anders gewend om tegen hoger aangeslagen teams te spelen. ,,Ik ben niet bang voor Ajax, vooral thuis met ons fanatieke publiek kunnen we van iedereen winnen.”

Na vijf wedstrijden zonder zege is NAC hard toe aan een overwinning. ,,Het had ook anders kunnen zijn”, zegt Mets. ,,Tegen FC Utrecht (2-2) en VVV (0-0) hebben we de tegenstander een punt cadeau gedaan. Die wedstrijden hadden we de zege verdiend.”

De vraag is of Stijn Vreven hem centraal achterin laat staan nu Pablo Mari maandag de training heeft hervat. De aanvoerder was een maand niet inzetbaar vanwege een enkelblessure. De laatste twee duels stond Mets in de mandekking, de vijf wedstrijden ervoor was hij verdedigende middenvelder.

Vaste waarde

,,Voor mijn gevoel heb ik het prima gedaan als centrale verdediger, ik wil die lijn graag doortrekken. Voor de continuïteit is het het beste om op de positie te spelen waar ik het vaakst speel, maar uiteindelijk is het aan de trainer waar hij me neerzet. Ik ben sowieso al tevreden dat ik de laatste wedstrijden een vaste waarde ben. Of ik een dragende speler ben? Dat moet je aan de trainer vragen, dat is niet aan mij.”