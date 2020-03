Verstappen: Ik ben geen dokter, volg maar gewoon de richtlijnen op

Hij mag geen handen schudden, geen handtekeningen uitdelen en praatjes maken met fans wordt ook afgeraden. Maar Max Verstappen gaat vooralsnog wel racen in Australië. ,,Of dat nog verantwoord is? De tijd zal het uitwijzen.”

Nee, dit was geen gewone mediadag voor Max Verstappen in Melbourne. Alles voltrok zich in de paddock van Albert Park volgens strak protocol, nu de angst voor een corona-uitbraak in de paddock levensgroot is na wat verdachte gevallen bij meerdere teams. De Limburger sprak niet in de krappe hospitality-ruimte met de krantenjournalisten, maar in de buitenlucht. Voor de deur van de garage van Red Bull Racing, zittend op een klapstoel aan een tafeltje. Microfoon in de hand, een geluidsbox op tafel en de media op twee meter afstand keurig achter een lintje. ,,Leuk is het allemaal niet, hoe we nu alles moeten doen. Maar ik volg maar gewoon op me wat me verteld wordt”, aldus Verstappen. ,,Ik ben natuurlijk geen dokter, weet ook niet precies hoe ik nu moet handelen. Dus is het beste wat ik nu kan doen vertrouwen op de richtlijnen die me voorgeschreven worden.”

Via zijn werkgever Red Bull Racing staat Verstappen voortdurend in contact met de FIA en de Formule 1-leiding, aan de vooravond van het nieuwe seizoen. De nodige voorzorgsmaatregelen zijn al voor de eerste actie op het Australische asfalt genomen om het risico op corona-besmettingen zo klein mogelijk te houden. ,,Afstand houden, handen wassen. De interactie met de fans is een stuk minder nu en ik hoop dat ze dat ook begrijpen. Maar hoe kan je dit tegenhouden? Dat is enorm lastig…”

Het NBA-seizoen is al stilgelegd, sportevenementen worden wereldwijd geschrapt, voetbalcompetities gestaakt, maar Verstappen moet zondag vooralsnog gewoon racen in een volgepakt Albert Park, waar zo’n 100.000 Australiërs worden verwacht. Of de race door laten gaan nog verantwoord is? ,,Uiteindelijk ben in niet degene die beslist, dus ik ben ook niet degene om te zeggen of het verantwoord is of niet’’, aldus Verstappen. ,,De tijd zal het uitwijzen.”

Hij is er niet de persoon naar om in paniek te schieten en zich enorm zorgen te maken, maar natuurlijk beseft hij dat de nabije toekomst van zijn sport op losse schroeven staat. De GP van China is al afgelast, Vietnam volgt waarschijnlijk spoedig en in Bahrein is volgende week geen publiek welkom. ,,Ik probeer maar niet teveel te denken aan de mogelijke gevolgen voor dit Formule 1-seizoen. Natuurlijk hoop ik dat alles gewoon door kan gaan. Maar ja, het hangt af van wat overheden gaan beslissen. Daar moeten we op wachten.”