Verrassing Martina Trevisan speelt halve finale Roland Garros tegen Coco Gauff (18)

De Italiaanse tennisster Martina Trevisan heeft zich verrassend geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De nummer 59 van de wereld was met 6-3, 6-7 (3) en 6-3 te sterk voor de Canadese Leylah Fernandez, die als zeventiende geplaatst was.

Trevisan maakte het na 2 uur en 21 minuten af met een cross geslagen forehandwinner. De linkshandige Italiaanse liet bij 5-1 nog na het duel uit te serveren, maar verzekerde zich twee games later met de nodige moeite toch van een plek in de halve eindstrijd.

Trevisan heeft al tien duels op rij gewonnen. In aanloop naar Roland Garros pakte ze de titel in Rabat, waar ze onder anderen Arantxa Rus versloeg. „De titel in Rabat was erg belangrijk voor me en heeft ervoor gezorgd dat ik hier met veel energie naartoe ben gekomen. Nee, ik ben niet moe”, zei de stralende Trevisan, die in de voetsporen kan treden van Francesca Schiavone, die in 2010 Roland Garros won.

Een andere Italiaanse, Flavia Pennetta, won in 2015 de US Open. „Ik heb ze hier beiden gisteren gezien. Ze waren en zijn een grote inspiratie voor me.” Twee jaar geleden haalde Trevisan ook de laatste acht op Roland Garros, toen als qualifier. Ze verloor in 2020 van de Poolse Iga Swiatek, die uiteindelijk de titel pakte.

Ook Gauff naar laatste vier

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft zich ten koste van haar landgenote Sloane Stephens verzekerd van een plek in de halve eindstrijd van Roland Garros. De pas 18 jaar oude Gauff was de elf jaar oudere Stephens met 7-5 en 6-2 de baas.

Het is de eerste keer dat Gauff zich heeft geplaatst voor de halve finales van een grandslamtoernooi. Vorig jaar haalde ze op Roland Garros de laatste acht en verloor toen van de Tsjechische Barbora Krejcikova, die uiteindelijk het toernooi won.

„Ik ben zó blij dat het nu wel is gelukt. De wedstrijd van vorig jaar heeft me een stuk sterker gemaakt”, zei Gauff. „Ik geloof in mezelf. Vorig jaar was ik te veel bezig met het waarmaken van de verwachtingen en nu probeer ik wat meer te genieten. Hoe goed je presteert of hoeveel je verdient, bepaalt niet hoeveel waardering je krijgt.”

De als achttiende geplaatste Gauff neemt het voor een plek in de finale op tegen de Italiaanse Martina Trevisan.