Verrassing Anisimova meldt zich ziek af voor Rosmalen

RUDESTATS Tien keer is scheeps­recht voor Patrijzen

9:53 Het is geen erkend taalgebruik, maar het klopt wel: Tien keer was scheepsrecht voor Patrijzen. Na negen mislukte pogingen om via de nacompetitie te promoveren slaagde de club uit ‘s-Heerenhoek er dit pinksterweekeinde eindelijk in bij de tiende poging. En hoe!