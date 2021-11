Verliezende Van Barneveld geniet van fans: ‘Maar ik win liever en dat de mensen mij uitspugen’

Sprintrace Verstappen na slechte start tweede achter Bottas, knappe opmars Hamilton

Er viel voor Max Verstappen weinig te winnen en veel te verliezen in de sprintrace in Brazilië. De twee punten die hij mag bijtellen voor de winst, zijn toch mooi meegenomen. De van achteraan gestarte Lewis Hamilton werd nog knap vijfde. Daardoor is Verstappens voorsprong in het WK nu 21 punten.

13 november