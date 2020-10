Verhoeven terug in de ring met titelgevecht tegen Ben Saddik

Hoe lang mogen we het veld niet op?

14 oktober HOEK – Terwijl Mark Rutte dinsdagavond net aan zijn persconferentie was begonnen, liep Lieven Gevaert met het chagrijn in zijn lijf over het veld in Hoek. De Belgische trainer van de derdedivisionist wist wat er ging komen; ook de competitie in de derde divisie zou worden stilgelegd. Nadat even later de bevestiging kwam, werkten de spelers van Hoek net als veel andere amateurvoetballers hun voorlopig laatste training af.