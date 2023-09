Verenigde Staten smachten naar opvolger Serena Williams: Coco Gauff (19) bevestigt de belofte

BC Vlissingen leeft voort bij Marathon: ‘We hebben elkaar nodig om het basketbal op peil te houden’

Hij is begaan met het lot van het (Zeeuwse) basketbal en dus draagt Benjamin Steenbeek ook dit seizoen zijn steentje bij aan de sport. Niet meer bij BC Vlissingen, maar bij buurman Marathon. ,,Het is altijd heerlijk om je hoofd even leeg te maken’’, zegt de 35-jarige routinier.