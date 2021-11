Verbluffend record: Tallon Griekspoor wint zeven challengertitels in één jaar

Achter­stand Jeffrey Herlings loopt op in strijd om wereldti­tel in MXGP

Jeffrey Herlings heeft in de strijd om de wereldtitel in de MXGP zijn achterstand op Romain Febvre iets zien groeien. De 27-jarige Brabander kwam in de eerste manche van de Grote Prijs van Lombardije als tweede over de finish, achter de Franse leider in het WK-klassement. Het verschil tussen de twee liep daardoor op tot zes punten.

