Venus Williams voor het eerst sinds 2010 naar halve finale US Open

Morgen staat ze tegenover de eveneens Amerikaanse Sloane Stephens, die te sterk was voor Anastasija Sevastova in de kwartfinales . ,,Je krijgt niet veel kansen in dit soort partijen, je moet ze pakken als ze er zijn'', zei Williams na de spannende partij, die haar nog één stap afbracht van haar derde grandslamfinale van dit jaar na de Australian Open en Wimbledon. In 2002 stond ze in New York voor het laatst in de finale, zeven jaar geleden behaalde ze voor het laatst de halve eindstrijd. Het is negen jaar geleden dat ze haar laatste van zeven grandslamtitels vierde.

Winnen

Het ging niet vanzelf tegen de als dertiende geplaatste Kvitova, die haar in vijf eerdere duels vier keer had verslagen. In de tweede set leek de 37-jarige Williams het even kwijt. ,,Je moet dat zo snel mogelijk achter je laten. Het gaat om winnen, of je goed of slecht speelt doet er in feite niet toe. Het voelt geweldig'', sprak Williams die waarderende woorden overhad voor haar tegenstandster. ,,Wat zij heeft moeten doorstaan, is ongelooflijk. Het is mooi om haar hier terug te zien.'' Kvitova werd in december overvallen in haar huis waarbij ze gewond raakte aan haar linkerhand. ,,Ik hoop dat ze weer titels gaat winnen.''



De halve finales in New York kunnen een volledig Amerikaanse bezetting krijgen. Woensdag speelt Coco Vandeweghe tegen de Tsjechische Karolina Pliskova, de nummer één van de wereld. Madison Keys neemt het op tegen de Estse Kaia Kanepi.