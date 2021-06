Venezuela roept 15 nieuwe spelers op voor Copa América wegens coronabesmetting

Antwan Tolhoek wéér in de aanval in de Zwitserse bergen, maar laatste push ontbreekt

11 juni DISENTIS - Wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke deed vrijdag opnieuw voorin mee in de Ronde van Zwitserland. In de slotkilometers zat hij niet in de beslissende demarrage, waardoor hij achtste werd. In het algemeen klassement klom hij naar de 17de plaats.