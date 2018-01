Veenstra als laatste Nederlander uitgeschakeld op Lakeside

In of buiten de zoemer, dat is de grote vraag bij Groene Ster Vlissingen

0:02 VLISSINGEN – Een avondje Groene Ster, zeker in een volle Baskensburg, is nooit saai. Zo was het ook vrijdagavond tijdens het thuisduel met ZVV Volendam, alleen stapte de Vlissingse ploeg met een zuur gevoel de zaal uit. De eredivisionist kwam in de slotfase terug tot 3-3, miste daarna een kans om de winst te pakken en kreeg vervolgens het deksel op de neus. Volendam maakte via Moesi Rebel de 3-4 en dat was een doelpunt waarover nog lang werd nagepraat.