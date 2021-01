Veelbelovende start Pattinama-Kerkhove aan kwalificatie Australian Open

KwalificatieLesley Pattinama-Kerkhove is het kwalificatietoernooi voor de Australian Open goed begonnen. De Nederlands kampioene won in Dubai in de eerste ronde van de Japanse Kurumi Nara in twee sets: 6-4 6-4.

In de volgende ronde speelt Pattinama-Kerkhove (nummer 176 van de wereldranglijst) tegen de Australische Ivana Popovic (362ste) of de Oekraïense Lesia Tsurenko (146ste). De 29-jarige Zuid-Hollandse moet nog twee wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te bereiken. In het verleden lukte dit nog niet, wel deed ze mee aan Wimbledon (2019) en de US Open (2017). Bij deze toernooien kwam Pattinama-Kerkhove niet verder dan de eerste ronde.

Arantxa Rus is tot nu toe de enige Nederlander die is geplaatst voor de Australian Open. Nederlandse topper Kiki Bertens is nog niet fit voor het toernooi. Zij heeft een blessure aan de achillespees. Later vandaag komen ook nog de Nederlandsers Indy de Vroome, Richèl Hogenkamp, Robin Haase en Tallon Griekspoor in actie in de kwalificatie.

Quarantaine

De kwalificaties van de vrouwen wordt in Dubai gespeeld en niet in Melbourne in verband met de strenge quarantainemaatregelen in Australië. Het hoofdtoernooi in Melbourne begint pas op 8 februari. De mannen werken hun kwalificatietoernooi af in Doha.