‘Vaste gast’ Goffin weer naar Ahoy

Mannen­ploeg met nationaal record naar finale op 4x100 meter

20:40 De Nederlandse sprinters hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter bij de WK atletiek in Doha. Het viertal liep naar de vijfde plaats in de serie in een Nederlands record van 37,91. De tijd was precies snel genoeg om een finaleplek af te dwingen, omdat in de andere serie veel langzamer werd gelopen.