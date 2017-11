Vandeweghe pakt punt voor VS in finale tegen Wit-Rusland

Jonge Schotse avonturier treedt in voetsporen van zijn coach bij Tovaal

10 november GOES - ,,Hoe kaat het?’’, klinkt het in de kantine van rugbyclub Tovaal. ,,Uhh, mak ik ein biertje? This is links en this is rekts, right?’’ Jordan Paterson (19) mixt aan de vooravond van de topper tegen Oemoemenoe 2 de paar Nederlandse woordjes die hij na vier maanden in Goes kent door zijn snelle Schotse spraak, als de duisternis zachtjes neerdaalt op het gras waar hij sinds juli dit jaar zijn wedstrijden speelt en de junioren traint.