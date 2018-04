Vandeweghe en Pliskova naar eindstrijd Stuttgart

Dordrecht houdt NEC ondanks rode kaart Bliek uit eredivisie

21:55 VLISSINGEN – Het FC Dordrecht van trainer Gérard de Nooijer en verdedigers Julius Bliek en Karim Bannani hebben het seizoen in de Jupiler League afgesloten met een 3-3-gelijkspel tegen NEC, dat daardoor kansloos was voor directe promotie naar de eredivisie. Ook de andere Zeeuwen in de Jupiler League speelden gelijk.