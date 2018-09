Van Vleuten wordt wakker in regenboogtrui

Tacx Pro Classic gaat voor hogere status

25 september MIDDELBURG - De Tacx Pro Classic is bezig aan een opmars. Voorzitter Kees Bal heeft goede hoop dat de wedstrijd, die vorig jaar als opvolger van de ter ziele gegane Ronde van Zeeland Seaports en Delta Tour op de kalender debuteerde, volgend seizoen is gepromoveerd van 1.1-koers tot 1.HC-wedstrijd. Over twee en een halve week vindt de tweede editie van de Zeeuwse klassieker plaats.