Van tennis krijg je ronde billen: ‘Wie tennist, heeft geen extra squats nodig’

Zeezeiler Michiel Goegebeur drie jaar na verongeluk­ken broer: ‘Als ik op zee zit, is Hannes altijd dichtbij’

13 juni TERNEUZEN - Een mooie toekomst gloort voor topzeiler Michiel Goegebeur. De Terneuzenaar is al voorzichtig in beeld voor The Ocean Race. Hij zal wel altijd het verlies van zijn broer Hannes met zich meedragen. Die overleed in 2017 bij een ongeluk op zee. ,,Je merkt dat schippers huiverig zijn om mij aan boord te nemen. Ze denken waarschijnlijk: hij is emotioneel niet helemaal oké. Maar het zit juist goed.”