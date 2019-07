Van Rouwendaal elfde op 5 kilometer open water

Marco Minnaard stopt: ‘Tijd om andere ambities waar te gaan maken’

16 juli WEMELDINGE - Een opmerkelijke wending in de wielercarrière van Marco Minnaard. Kort nadat hij voor het eerst in drie jaar tijd niet als renner bij de Tour de France aanwezig is, heeft hij besloten om eind dit seizoen zijn wielerloopbaan te beëindigen. De 30-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert gaat zich op zijn maatschappelijke carrière richten. ,,Het is altijd mijn doel geweest om het familiebedrijf van mijn ouders voort te zetten en dat zal ik vanaf volgend jaar proberen te doen”, liet hij dinsdag weten in een statement.