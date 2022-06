Van Rijthoven op grandioze wijze naar titel in Rosmalen: ‘Een onbeschrijflijk gevoel’

Ondanks dat Medvedev vanaf vandaag de nummer één van de wereld is, mikken op het centercourt alle fotografen hun lens op Van Rijthoven - de man die uit onverwachtse hoek het Brabantse tennistoernooi kleur gaf. Het feit dat hij in de finale stond, na het verslaan van wereldtoppers als Félix Auger-Aliassime en Taylor Fritz, was al een stunt van jewelste. ,,Hier in de finale spelen is één van de mooiste dingen in het leven die ik mag doen", vertelt hij. Als klein kind liep hij al rond op , omdat zijn moeder een stand had tussen de poffertjeskraam en de snackbar. Maar niet alleen op het terrein voelt hij zich thuis. Op het Rosmalense gras is hij als een vis in het water, ongeacht wie er tegenover hem staat. ,,Ik heb echt laten zien waar ik toe in staat ben.”