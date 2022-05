Van Rijthoven doet goede kwalificatiezaken, geen Roland Garros voor Richèl Hogenkamp

Suzan Lamens bij debuut naar tweede kwalifica­tie­ron­de Roland Garros

Tennisster Suzan Lamens heeft zich bij haar debuut op een grandslamtoernooi overtuigend geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. De 22-jarige Nederlandse liet Maddison Inglis uit Australië met 6-2 6-2 kansloos. Inglis is de nummer 126 van de wereld en ze was als 18de geplaatst in de kwalificaties.

16 mei