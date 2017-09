Van Oostveen aan de slag bij Kenniscentrum Sport

Familiebolwerk De Zeeuwse Kust klaar voor seizoensstart

11:55 VLISSINGEN - De waterpoloërs van De Zeeuwse Kust (DZK) beginnen zaterdag aan hun tweede seizoen in de tweede klasse. ,,We gaan voor een plek in de top zes. Als we aan het begin van het seizoen goed presteren, kunnen we vanzelf verder omhoog kijken’’, licht coach Pim Bekkers de doelstelling van zijn team, dat vorig seizoen als derde eindigde, toe.