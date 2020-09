Van naginata tot onderwaterhockey: heb jij wel eens aan deze sporten gedacht?

video Eigen clublied voor Kruiningen dankzij ‘Kruse Matties’

23 september KRUININGEN - Kruiningen-icoon Gert-Jan Van de Pol vult zijn vrije uurtjes niet meer in met zijn voetbalvrienden maar met The Smoothy Rockers. Veertien jaar lang stond hij vaak wat op de achtergrond als verdedigende middenvelder van het eerste elftal, maar tegenwoordig is hij wat meer de frontman. Samen met zijn bandje en een team aan vrijwilligers publiceerde hij dit weekend het nieuwe clublied met bijbehorende videoclip, waar menig betaald voetbalorganisatie een puntje aan kan zuigen.