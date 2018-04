Van Gerwen zet vraagtekens bij opzet Premier League: 'Waken voor overkill'

Jacques Blijlevens na debuut in hoofdklas­se: ‘Als ik de club kan helpen doe ik dat’

10:45 RITTHEM - Kazuyoshi Miura is een levende legende in zijn thuisland Japan. Met zijn 51 jaar is de aanvaller van Yokohama FC de oudste profvoetballer ooit. Betaald voetbal is er in Zeeland niet meer, de drie hoofdklassers zijn momenteel de hoogst spelende ploegen. En bij één van die clubs, Vlissingen, zijn ze sinds zondag ook een speler op leeftijd rijker.