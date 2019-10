Van Gerwen zeker van halve finale na zege op Smith

OVERZICHT ‘Net niet’ moet ‘net wel’ worden bij Ondo

19 oktober VLISSINGEN - Voor Ondo was het zaterdag ‘net niet’ in het belangrijke treffen met Oranje Wit. De Zeeuwen verloren in de overgangsklasse met 19-17. Tjoba liep in de tweede klasse tegen zuur puntverlies op tegen Weidevogels: 18-18.