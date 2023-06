Van Gerwen wint US Darts Masters in New York

Bouzambou zet eerste stap naar finale in play-offs om landstitel, Benhammou moet aan de bak

Zaalvoetballer Saïd Bouzambou heeft een eerste stap gezet naar de finale van de play-offs om de titel in de eredivisie zaalvoetbal. Hij was trefzeker en won in het eerste halve finale-duel met zijn ploeg FC Eindhoven van ASV Lebo: 4-5. De Thoolse coach Hicham Benhammou ging in de andere halve finale in de eerste wedstrijd met Tigers Roermond met 3-4 onderuit tegen regerend kampioen Hovocubo.