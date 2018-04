Van Gerwen wint ook in Manchester weer niet in Premier League

Beach Soccer Zeeland blijft grenzen verleggen

7:29 TERNEUZEN - Blijf je grenzen verleggen. Dat moet haast wel het credo zijn van Veli Eryürük, de grote initiator achter Beach Soccer Zeeland. Want grenzen verleggen, dat doen ze wel bij de beachsoccerformatie. Letterlijk en figuurlijk. Zo is het in het weekend van 16 en 17 juni op het eigen complex in Terneuzen gastheer van een speelronde uit de Belgische eredivisie.