Van Gerwen walst over Lewis en plaatst zich voor halve finales

DERDE DIVISIE Ook Sparta Nijkerk is te sterk voor hopeloos openend Hoek

16 november HOEK – Een opnieuw bijzonder zwakke eerste helft leverde Hoek zaterdagmiddag de vijfde nederlaag van het seizoen op. In het duel met koploper Sparta Nijkerk keek de ploeg van Lieven Gevaert na zes minuten al tegen een 0-2-achterstand aan, halverwege stond het 0-3. Een snelle treffer na rust (1-3) pompte weer hoop in de Hoekse harten, Rik Impens zorgde na een uur voor 2-3 maar het laatste woord was voor de lijstaanvoerder: 2-4.