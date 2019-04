Van Gerwen walst over Cross heen en neemt koppositie over

Samir Yaaqobi: De bekerfina­le is voor ons een thuiswed­strijd

15:38 ROTTERDAM – De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen spelen vrijdagavond de belangrijkste wedstrijd uit de historie van de club. In het Topsportcentrum in Rotterdam staat de ploeg van Samir Yaaqobi in de finale van de KNVB beker tegenover FC Eindhoven, dat in de reguliere competitie op de eerste plaats eindigde in de eredivisie en als favoriet van start gaat. ,,Als Eindhoven de beker niet wint, is het anders dan wanneer wij de finale niet winnen’’, weet Yaaqobi. ,,Zij moeten, wij niet.’’