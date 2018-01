Van Gerwen volgens PDC beste darter van 2017

Boogaard vormt met de ruin Gilroy een sterk duo in Axel

22 januari AXEL - Naomi Boogaard (Breskens) en Eva Crombeen (Axel) liepen in de dressuurwedstrijd van de RSV Axel naar de overwinning. Boogaard was in de eerste proef van de in handicap verreden klasse M met de ruin Gilroy de beste (66.00). In de tweede proef zegevierde Eva Crombeen met Zivago-dochter Glamour (66,50). Boogaard moest het toen doen met een tweede stek (65,83).