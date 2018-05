Van Gerwen verzekert zich van extra bonus na ruime zege op Cross

Zege BarneyMichael van Gerwen heeft de Engelsman Rob Cross in de Premier League in de problemen gebracht. De Nederlandse nummer één van de wereld versloeg vanavond in de Barclaycard Arena in Birmingham ruim de Engelse wereldkampioen Rob Cross met 7-2.

Van Gerwen verzekerde zich hiermee tevens van de eerste plaats in de rondreizende competitie . Dat levert de 29-jarige Brabander een extra bonus op van 25.000 pond, ruim 28.000 euro. Het was de zesde keer op rij dat hij als eerste eindigde in de aanloop naar de finaledag.

Lees ook Cross strijdt voor play off-plaats tegen Van Gerwen Lees meer

Cross is door zijn nederlaag nog niet zeker van de play-offs. De Noord-Ier Daryl Gurney kan in punten nog langszij komen als hij vanavond (nu bezig) en volgende week wint.



Van Gerwen begon uitstekend aan de partij. Hij brak meteen Cross. De Engelsman kon niet volgen en de Nederlander liep snel uit naar 3-0, met een gemiddelde dat schommelde rond de 120. Het werd nog even 4-1 maar daarna haalde Van Gerwen de partij binnen. ,,Ik was te dominant'', aldus Van Gerwen na afloop.



Het betekende de tweede zege van Van Gerwen op zijn Engelse rivaal in deze editie van de Premier League. Eerder was Mighty Mike op de eerste speelavond begin februari in Dublin eveneens met 7-2 te sterk voor Cross, die in de halve finales van het WK in Londen Van Gerwen nog wel de baas was.

Stand 1. Van Gerwen 15-23 (98-53) 2. Smith 15-19 (84-60) 3. Cross 15-18 (81-76) 4. Anderson 15-17 (88-75) ---------- 5. Gurney 15-15 (83-82) 6. Van Barneveld 15-15 (74-82) 7. Wight 15-13 (68-88) 8. Whitlock 15-12 (68-86)



Van Gerwen eindigde met 111.57 met drie pijlen gemiddeld, Cross kwam tot 101.57. Met 23 punten uit vijftien partijen is Van Gerwen niet meer te achterhalen. Volgende week speelt hij tijdens de laatste ronde in Aberdeen nog tegen de Schot Gary Anderson.

Barney

De al uitgeschakelde Raymond van Barneveld versloeg verrassend de Schot Gary Anderson met 7-3. Anderson was voor zijn partij tegen Barney al zeker van de play-offs. Van Barneveld kan vijfde worden in de stand als hij volgende week wint van Michael Smith.

Daryl Gurney kan de play-offs definitief vergeten. De Noord-Ier speelde met 6-6 gelijk tegen de Engelsman Michael Smith die wel zeker is van de laatste vier.

Peter Wright deed de laatste plaats over aan de Australiër Simon Whitlock. De kelderkraker werd door de Schot met 7-4 gewonnen.

De al uitgeschakelde Raymond van Barneveld komt vanavond in de slotpartij in actie tegen Anderson, die eveneens nog niet zeker is van de play-offs.

Volgende week is in Aberdeen de laatste ronde voor de play-offs, waaraan de vier best geklasseerden deelnemen. De winnaar - vorig jaar was dat Michael van Gerwen - strijkt 250.000 pond op, zo'n 283.000 euro. Het totale prijzengeld bedraagt 825.000 pond, ruim 930.00 euro. De finale is op 17 mei in Londen.