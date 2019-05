Van Gerwen verliest in jacht op play-offs van Gurney in Manchester

Wereldtop komt ook naar ‘inhaal­cross’ in Axel

7:00 AXEL - De teleurstelling was enorm. De Stichting RES Axel was sinds november bezig met het opzetten van de openingswedstrijd van de Dutch Masters of Motocross, op 16 en 17 maart. En terwijl álles klaar stond, brak op 15 maart rond het avondeten de hemel op en kwam het circuit blank te staan. De organisatie kon niet anders dan het evenement afblazen. ,,Het was uithuilen en opnieuw beginnen”, zegt bestuurslid Ad Colijn ruim zes weken later. ,,We zaten er die avond en in het weekeinde helemaal doorheen. Maar iedereen wilde graag dat de wedstrijd later alsnog door zou gaan.”