Van Gerwen treft Price in finale na zege op White

Erwin Mesu raakt podium­plaats op slotdag alsnog kwijt

21:01 GRONINGEN – Marathonschaatser Erwin Mesu is zondag van het podium gevallen bij de Trachitol Trophy, een vierdaagse met een finale in Groningen. De Middelburger finishte in de slotwedstrijd als zeventiende in de B-divisie en zakte daardoor van de derde naar de vierde plaats.