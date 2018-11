Van Gerwen tevreden met WK-loting: ‘Kan een leuke wedstrijd opleveren’

Het WK darts, waar Rob Cross zijn titel verdedigt, gaat op donderdag 13 december van start. De finale staat gepland op nieuwjaarsdag. Omdat Michael van Gerwen een geplaatste status heeft, mag de Vlijmenaar de eerste ronde in het iconische Alexandra Palace overslaan. Voor Alan Tabern uit Engeland en Australiër Raymond Smith geldt dat niet: zij vechten onderling uit wie het in de tweede ronde opneemt tegen Van Gerwen.

‘Moeilijk te zeggen’

In een eerste reactie geeft de nummer één van de wereld aan beide darters te kennen. ,,Tabern was in het verleden een heel goede darter. Dat is nu wat minder, maar dat kan nog steeds een leuke wedstrijd opleveren. En Raymond Smith is de beste Australische speler, dus het is moeilijk te zeggen.”