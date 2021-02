Van Gerwen strandt in halve finale Players Championship in Bolton

Van Gerwen deed het zondag nog wel beter dan op de voorgaande dagen. Donderdag strandde hij in de derde ronde, vrijdag in de achtste finales en zaterdag al in de eerste ronde.

Raymond van Barneveld sneuvelde zondag in de tweede ronde, ook tegen Heta (6-4). Een dag eerder had hij in Bolton zijn eerste triomf behaald na zijn rentree op het hoogste profniveau. De vijfvoudige wereldkampioen versloeg de Brit Joe Cullen in de finale met 8-6. Het was zijn eerste PDC-rankingtitel in acht jaar tijd, goed voor een geldbedrag van ongeveer 11.500 euro.