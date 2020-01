Van Gerwen start tegen Clayton in jacht op zesde Masters-titel op rij

Veel animo Inters bij Supercross Goes

14:13 GOES – De Supercross in Goes krijgt op 17 en 18 januari een sterk en vooral ook groot deelnemersveld bij de Inters. Voor die hoogste categorie hebben zich inmiddels al 33 rijders aangemeld, beduidend meer dan in 2019. De organisatie verwacht dat het aantal nog oploopt richting de 40.