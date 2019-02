Van Gerwen schrijft eerste Players Championship op zijn naam

Van Anrooij zeventien­de in Lille

16:08 LILLE - Veldrijdster Shirin van Anrooij is zaterdag bij de Krawatencross in het Belgische Lille zeventiende geworden bij de senioren. De net zeventienjarige inwoonster van Kapelle had drie minuten achterstand op Sanne Cant, de wereldkampioene die in haar eigen woonplaats zegevierde.